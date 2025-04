- Memoriapolis : le city builder dévoile du gameplay

Publié le Vendredi 18 avril 2025 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

Le jeu arrive en version finale

Le studio parisien 5PM Studio a lancé son jeu Memoriapolis en accès anticipé, en août dernier, sur PC, via Steam . Bonne nouvelle, il arrive en version finale dans quelques jours, à savoir le 30 avril prochain.Il s'agot d'un jeu solo de simulation de civilisation, de gestion et de stratégie dans lequel vous allez devoir faire perdurer votre civilisation au fil des âges. Tout est basé sur l'évolution de votre civilisation, en essayant de respecter les contraintes liées à l'époque.Vous devrez notamment gérer les rendements agricoles afin d'éviter les famines, mais aussi l'économie et la politique de votre cité. Il vous faudra construire des bâtiments tels que des fermes, des camps de coupe et des carrières pour assurer la subsistance de vos citoyens.Chaque époque a ses propres mécaniques de jeu et défis que le joueur doit relever tels que la peste noire, des émeutes et des grèves par exemple.Au début de la partie, vous pouvez choisir d'où vient votre dynastie, artisan, politicien, philosophe ou autre, ce choix a un impact sur le déroulement de votre cité.Une nouvelle vidéo de gameplay a été mise en ligne.