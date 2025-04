- Spine : le jeu de flingues et Kung-Fu dévoile une nouvelle bande-annonce

Publié le Vendredi 18 avril 2025 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Un petit coup de spine ?

Spine est un jeu de Gun-Fu, ou si vous préférez, un mélange de Kung-Fu et de Gunfights. Il devrait sortir fin 2025 sur PC, Xbox Series et PS5, mais aussi sur Nintendo Switch 2. Le jeu est développé par le studio indépendant Nekki.Le jeu vous plonge au cœur de l'action avec une caméra de combat dynamique qui capture chaque affrontement comme une scène de film. Son but est de vous proposer une expérience de jeu vidéo cinématographique.Quant à l'histoire, ce jeu solo dont la narration s'annonce soignée, vous plonge dans une ambiance Cyberpunk, où l'on va suivre l'histoire de la street artiste rebelle Redline accompagnée par son implant, Spine. Elle va devoir affronter le régime d’IA autocratique de la corporation Tensor tout en apprenant à faire confiance à Spine.Une nouvelle vidéo de gameplay a été diffusée.