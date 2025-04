EA Sports F1 25 montre ses améliorations et ses nouveautés

Publié le Vendredi 18 avril 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Encore plus beau ?

EA Sports F1 25, le nouvel opus de la célèbre série des jeux de courses de Formule 1, sortira le 30 mai prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.Après avoir monté le mode Mon Ecurie , EA Sports dévoile ses améliorations et ses nouveautés. On a donc droit à la mise à jour des circuits (via la technologie LIDAR, technologie de télédétection qui utilise des faisceaux laser pour numériser de manière la plus fidèle possible les pistes), des circuits inversés comme Silverstone, Zandvoort et le Red Bull Ring dans les modes Grand Prix, Contre-la-montre et Multijoueur mais aussi dans le mode Carrière dès la deuxième saison si vous le voulez, plus d'options de personnalisation via un éditeur de vinyles...De plus, les graphismes ont été améliorés, avec plus de détails, les effets de lumière aussi, et l'audio a également été amélioré.A découvrir dans cette première vidéo.