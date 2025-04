- Of Life and Land : le city builder écolo sort en version finale

Publié le Jeudi 17 avril 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Oh, allez, on construit un petit parking...

Sorti en accès anticipé l'année dernière, à peu près à la même période, Of Life and Land est un jeu de stratégie et de construction écologique. Il est développé par le studio suisse Kerzoven et édité par Metaroot.Vous allez devoir bâtir de manière écoresponsable. Le but est de construire de nouveaux villages dans la campagne. Plus qu'un simple city builder, vous devrez aussi en compte les besoins de votre population. Mais plus votre village se développera, plus l'impact de l'activité humaine sur la nature sera importante. Il faudra faire attention à ne pas sacrifier certaines ressources, certaines espèces animales mais aussi gérer votre exploitation de l'eau.Vous devrez aussi planter arbres, plantes... et élever des animaux pour qu'ils soient en harmonie avec la nature.Le tout avec des graphismes naïfs, pour ne pas dire sommaires, qui vous permettront de vous focaliser sur l'action et non pas sur la beauté des lieux.Le jeu sort en version finale le 16 mai prochain.