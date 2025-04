- Forgive Me Father 2 arrive sur consoles

Publié le Jeudi 17 avril 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Il est temps

Forgive Me Father 2 est sorti en octobre dernier sur PC. Il vient d'être annoncé sur consoles pour la fin de l'année. Le jeu est prévu sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.On vous rappelle qu'il s'agit d'un FPS dont les graphismes sont inspirés par les Comics. Une ambiance très dessin, donc. L'histoire, quant à elle, s'inspire des oeuvres de Lovecraft.Le jeu reprend l'histoire là où elle s'est terminée dans le premier épisode : Vous incarnez un Prêtre qui lutte congtre les membres d'un culte violent et armé, qui invoque des créatures infernales. Notez que vous pourrez y jouer même sans avoir tâter du premier épisode.Il est développé par Byte Barrel, un studio tchèque.