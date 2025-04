- Ressources inhumaines: Une machination littÃ©raire, le jeu est sorti

Publié le Jeudi 17 avril 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

RH : Rencontres Horribles

Entre visual novel et jeu d'horreur, entre RPG et livre dont vous êtes le héros, Ressources inhumaines: Une machination littéraire (Inhuman Resources: A Literary Machination en version originale) vient de sortir sur PC, via Steam . Notez que si vous voulez déjà tester le jeu avant de l'acheter, une démo gratuite est accessible.Développé par Finnegan Motors, un studio canadien francophone basé à Montréal, le jeu vous propose d'incarner un employé de la toute-puissante corporation Smyrnacorp. Vous allez enquêter au sein de cette corporation, résoudre des enquêtes, prendre des choix qui impacteront votre carrière mais aussi la vie de la société...Il existe des centaines d'embranchements dans l'histoire, de multiples fins, le tout à base d'histoires courtes écrites par des écrivains canadiens.