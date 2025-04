Arc Raiders : un nouveau Playtest gratuit pour la fin du mois

Publié le Mercredi 16 avril 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Donnez vos sioux, adhérez à l'ARC

Le studio suédois Embark Studios développe actuellement Arc Raiders, un jeu d'extraction multijoueur à sortir cette année sur PC, PS5 et Xbox Series.Le jeu s'offre un Tech Test 2, un Playtest si vous préférez, du 30 avril au 4 mai. Profitez, c'est un week-end prolongé, si vous faites le pont.Ce Tech Test 2 aura lieu sur PC, mais aussi, et c'est une première, sur PS5 et Xbox Series.Vous pouvez vous y inscrire sur le site officiel Le jeu est un PvPvE, en solo ou jusqu'à 3 joueurs par équipe, qui vont se mettre sur la tronche avec les autres équipes, se mettre sur la tronche avec des monstres, le tout dans la joie et la bonne humeur.