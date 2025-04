Xbox Game Pass : les nouveautés de mi-avril

Publié le Mercredi 16 avril 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Y'a du bon

Grand Theft Auto V (Cloud, Console, et PC) - le 15 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Neon White (Console) - le 16 avril - Game Pass Standard (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game (Cloud, Console, et PC) - le 16 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Crime Scene Cleaner (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 17 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Tempopo (Cloud, Console, et PC) - le 17 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Clair Obscur: Expedition 33 (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 24 avril – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Towerborne (Game Preview)(Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 29 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Far Cry 4 (Cloud, Console, et PC) - le 30 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Anno 1800 (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 1 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Call of Duty®: Modern Warfare II (Cloud, Console, et PC) - le 1 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Dredge (Cloud, Console, et Xbox Series X|S) - le 6 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Rock N Roll Racing et RPM Racing)

Forza Horizon 5 : Horizon Realms – 25 avril

Call of Duty: Warzone – Pack Game Pass 1 – Disponible dès maintenant

Naraka: Bladepoint – Pack Ignis – Disponible dès maintenant

Stumble Guys – Pack Inside Out – Disponible dès maintenant

Have a Nice Death (Cloud, Console et PC)

Kona II Brume (Cloud, Console et PC)

Sniper Elite 5 (Cloud, Console et PC)

The Last Case of Benedict Fox (Cloud, Console et PC)

Thirsty Suitors (Cloud, Console et PC)

The Rewinder (Cloud, Console et PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :Mises à jour et contenus additionnelsAvantages Jeux Free to PlayAvantages Xbox Game Pass UltimateIls nous quittent le 30 avril :