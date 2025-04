Gothic 1 Remake dévoile une nouvelle vidéo alléchante

Publié le Mercredi 16 avril 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On garde un oeil dessus

Il est sorti il y a 24 ans et on n'en attend pas grand-chose, parce qu'un remake aussi vieux est rarement transcendant et ne fait souvent que flatter notre nostalgie... mais pourtant, au fil des vidéos, l'intérêt grandit...Le RPG Gothic s'offre un remake qui doit sortir cette année. Le jeu est développé par Alkimia Interactive et édité par THQ Nordic.Il est porté sur Unreal Engine 5 et proposera le même contenu que le jeu de base : un monde ouvert à l'ambiance Fantasy, des monstres, des combats entre 3 factions, et il vous faudra choisir une allégeance à l'une d'entre elles...Plus de 50 heures de jeu vous attendent. Et pour vous donner envie, une nouvelle vidéo pas piquée des vers :