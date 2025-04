(TEST) Into the Dead: Our Darkest Days (PC)

Publié le Mardi 15 avril 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Plus mort que vivant

Survivre dans un monde rempli de zombis, devoir gérer l'eau, la nourriture, le sommeil, la santé mentale de vos survivants, tout faire pour voir le soleil du lendemain se lever...Vous allez vous rendre compte que c'est loin d'être une mince affaire.Franchement réussi, si même très perfectible, Into the Dead: Our Darkest Days vous entraîne dans une aventure humaine intense, avec son lot de choix à faire, ses craintes, ses espoirs, ses déceptions... et ses confrontations avec les morts-vivants.Un bon petit jeu qu'on vous conseille, en tout cas.