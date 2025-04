- The Fool’s Apprentice, le jeu d'académie de sorcellerie est sorti

Publié le Mardi 15 avril 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Abracadabra

The Fool's Apprentice est un jeu de stratégie et de gestion développé et auto-édité par The Planar Danse. Il vient de sortir sur PC, via Steam Le jeu vous met dans la peau d'un arcaniste qui va gérer une académie de sorcellerie. Le but est d'enseigner correctement aux élèves les matières. Donc recruter les bons profs, gérer le programme, faire en sorte que vos locaux puissent les accueillir correctement.Et avouez que vous avez toujours voulu être Dumbledore à la place de Dumbledore, avec quand même une fin plus fun.Il faudra donc gérer, développer, améliorer votre académie, gérer aussi les étudiants prompts à faire des conneries, en faire disparaître quelques-uns pour le bien-être des autres, et j'en passe. Parce que oui, vous pourrez les faire léviter, prendre le contrôle de leur esprit, les lancer, les effacer ou même les envoyer dans des mondes annexes à travers des portails... Après tout, si quelques-uns meurent, ce n'est pas très grave...Le jeu est proposé à moins de 16 €.