MotoGP 25 s'offre une nouvelle bande-annonce

Publié le Mardi 15 avril 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Une nouvelle ère

Nouvel opus de la saga MotoGP, ce MotoGP 25 s'illustre aevc une nouvelle vidéo baptisée "Beyond the Grid". Développé pour la première fois sur Unreal Engine 5, le jeu reprend cette fois encore tous les pilotes et circuits de la saison 2025 de la catégorie MotoGP ainsi que les catégories Moto2 et Moto3.De nouveaux circuits sont ajoutés : le circuit de Brno en Tchéquie et le tout nouveau Balaton Park en Hongrie.Un nouveau mode de jeu, Race Off, permet de tester les différents modes de moto. Un mode entraînement sera aussi ajouté.Le jeu, signé Milestone, sort le 30 avril 2025 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.