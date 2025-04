Deep Rock Galactic: Survivor arrive en version finale

Publié le Lundi 14 avril 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Faut pas faire chier un nain

Alors qu'il est sorti il y a un peu plus d'un an en accès anticipé, le jeu Deep Rock Galactic: Survivor annonce qu'il débarquera en version finale le 17 septembre prochain.On a encore un peu de temps.Pour rappel, ce spin-of de la série Deep Rock Galactic est un shoot en vue de dessus emprunté de survival se joue en solo dans lequel vous allez incarner un nain et vous friter avec toute une meute d'extra-terrestres sur la planète Hoxxes. Le jeu propose 4 classes de personnages et plus de 40 armes différentes. Ajoutez 3 biomes à parcourir et quelques 20 types d'ennemis.Il est signé Ghost Ship Publishing et Funday Games.