Blue Prince est sorti

Publié le Lundi 14 avril 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Un nouveau jeu d'enquêtes

Blue Prince vous emmène à Mont Holly, un étrange manoir qu'il va vous falloir explorer. Le tout avec une Direction Artistique inspirée des animes et des JRPG en cell-shading.Il s'agit toutefois d'un mélange de stratégie, de puzzles, d'exploration et d'enquête, en vue subjective.Vous allez devoir atteindre la chambre 46 de ce manoir où toute l'histoire vous sera révélée... malheureusement, les pièces ne cessent de changer de place. Chacune renferme son lot de puzzles et d'énigmes.Vous pourrez aussi décider de leur agencement, en ajoutant certaines pièces, grâce à des outils que vous trouverez lors de votre exploration.Le jeu, développé par Dogubomb et édité par Raw Fury, vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est aussi disponible sur le Xbox Game Pass et le PlayStation Plus.