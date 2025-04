The Eternal Life of Goldman, un nouveau jeu de plateformes

Publié le Lundi 14 avril 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Super beau

Avec des visuels inspirés des dessins animés, réalisés image par image à la main, l'équipe de Weappy Studio vous plonge dans un univers où vous débarquez sur une île dans le but de tuer la Divinité. La Divinité, tout le monde la connaît, mais personne ne l'a jamais vue.Dans ce jeu d'action-plateformes 2D en scrolling horizontal, vous allez traverser de nombreux décors, affronter de nombreux ennemis, des monstres sortis tout droit de l'imagination des développeurs et tenter de survivre aux multiples dangers que vous rencontrerez.Le jeu se veut exigeant, difficile, mais pas frustrant, et surtout, se renouvelle sans cesse pour éviter toute lassitude.Edité par THQ Nordic, il est prévu pour cette année sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.