- Monaco 2 : le jeu de braquage est sorti

Publié le Vendredi 11 avril 2025 à 13:25:00 par Cedric Gasperini

Haut les mains et les coeurs

Digne suite du premier opus, Monaco II est jeu de braquage dans lequel vous allez devoir voler des biens précieux dans la belle (ça se discute) et luxueuse (ça se discute moins) ville de Monaco.Vous devrez planifier le braquage en étudiant les lieux puis recruter les meilleurs braqueurs parmi les meilleurs. 4 joueurs peuvent former une équipe. 8 personnages différents sont à choisir, chacun avec son propre style et ses propres compétences. Vous pourrez même changer de personnage en cours d'action pour faire face à des situations imprévues.Développé par Pocketwatch Games et édité par Humble Games, Monaco vient de sortir sur PC, Xbox Series et PS5.