- Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate dévoile son mode VS à 8 joueurs

Publié le Jeudi 10 avril 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Plus on est de fous, plus on se tape sur la gueule

Phantom Breaker : Battle Grounds Ultimate est toujours prévu pour le 17 avril... Le beat'em all à scrolling horizontal est développé par Rocket Panda Games et sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Bonne nouvelle (pour ceux qui ne le savaient pas déjà), le jeu sera crossplay. Vous pourrez jouer donc avec tous vos amis du monde entier, quelle que soit leur plateforme.Il s'agit d'un jeu de combat, jouable jusqu'à 4 joueurs en coop local mais aussi jusqu'à 8 en Versus.C'est ce mode qui est mis en avant dans la nouvelle vidéo du jeu.Pour rappel, le jeu est sorti il y a quelques années sur Xbox 360. Il revient avec des graphismes améliorés, de nouveaux personnages et une bande-son remasterisée.