- Dino Path Trail arrive le 9 mai

Publié le Jeudi 10 avril 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Western avec des dinos

Des marécages, des déserts, des montagnes enneigées... et des dinosaures vous attendent dans Dino Path Trail. Créez un camp, récoltez des ressources, survivez, personnalisez votre camp.Des dangers vous attendent dans l'Ouest sauvage, d'autant plus qu'une prime est placée sur votre tête et qu'elle risque d'augmenter...Vous devrez, aussi, sauver votre soeur. Enfin si vous le voulez. Moi, personnellement, la mienne, je la laisserais crever et je partirais à dos de T-Rex en chantant "I'm a poor lonesome dinoboy".Le jeu est développé par Void Pointer. Il sort le 9 mai sur PC, via Steam . Une démo gratuite y est d'ailleurs disponible.