Le 18 avril, c'est la journée SUPERMAN

Publié le Jeudi 10 avril 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Alors qu'il n'y a même pas de journée de la couille

Star Wars a son 4 mai, parce qu'en anglais ça se dit "May the 4th", jeu de mots avec "May the Force be avec toi". Alors DC Comics a voulu aussi son jour. Et c'est le mec gominé en slip qui s'y colle avec le Superman Day.Le 18 avril DC Comcis lance des joyeusetés.L'artiste Mr Brainwash réalisera une fresque murale qui restera 2 semaines.Et tous les fans sont invités à se rendre à la Porte d'Orléans au 121 Avenue du Général Leclerc, 75014 Paris pour l'admirer.Sur Tik Tok, vous pourrez aussi faire le con avec un t-shirt doté du S de Superman pour activer une cape grâce à un nouveau filtre disponible sur @dccomics_frCollez le #SupermanDay et admirez aussi les nombreuses personnalités (c'est DC Comics qui le dit) qui joueront le jeu.Voilà voilà voilà.C'est con, moi le 18, j'ai Aquaponey. Sinon j'aurais bien participé, hein...