Publié le Lundi 14 avril 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Ça roule (et ça saute)

Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game est sorti. Il est désormais disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu est signé Milestone, le studio italien spécialiste des jeux de courses.L'occasion de retrouver tous les pilotes, toutes les écuries et tous les circuits officiels, sous licence officielle Monster Energy Supercross 25. Les circuits ont d'ailleurs été agrémentés de circuits inédits, créés par les développeurs.Un nouveau système de pilotage a été ajouté, gérant le poids, la position du corps, pour mieux appréhender les contraintes que subissent les pilotes. En l'air, un système de contrôle au stick permet d'effectuer des figures.Enfin, pour la première fois, chaque pilote du circuit a sa propre personnalité, sa propre manière de conduire, ses propres tactiques qu'il adaptera en temps réel suivant le déroulement de la course.