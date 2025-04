Frostrail, un FPS de survie dans un monde gelé

Publié le Lundi 14 avril 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Alléchant

Dans Frostrail, vous allez devoir survivre dans un monde post-apocalyptique où la neige et la glace ont recouvert le globe. A bord de votre train, vous sillonnez le monde à la recherche de ressources...Le jeu propose un monde ouvert, jouable en solo ou en coop, dans lequel vous allez parcourir des forêts, des villages, des gares... où rodent d'innombrables dangers, parfois surnaturels.Vous pourrez améliorer votre train, son confort, ses équipements, améliorer vos armes et vos objets...Le jeu est annoncé pour 2026 en accès anticipé, mais les premières images sont alléchantes.C'est développé par FakeFish et édité par Shiro Unlimited.