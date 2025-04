- Arms of God, un auto-shooter en playtest

Publié le Mardi 15 avril 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Dieu a-t-il vraiment à voir dans cette affaire ?

Les polonais de Dark Jay Studio vous invitent à tester gratuitement leur jeu Arms of God dans une session de Playtest actuellement en cours. Pour l'intégrer, il suffit d'en demander l'accès via le lien de la page Steam Arms of God est un auto-shooteur, à savoir un jeu dans lequel le personnage tire automatiquement. Cela vous permet de vous focaliser sur les déplacements et sur les méthodes de tir.10 personnages sont proposés. Vous pouvez les équiper de 5 armes maximum et ce sera à vous de les combiner, les améliorer, leur ajouter des bonus pour les rendre plus efficaces. 60 niveaux vous attendent, avec son lot d'ennemis et de boss.Le jeu propose une vue en 3D isométrique et une ambiance Fantasy. Il sortira à la fin de l'année en version finale.