- Campus Life : intégrez une université américaine

Publié le Mardi 15 avril 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

American Pie ?

Dans Campus Life, vous allez créer votre étudiant et vous lancer dans vos études à l'université, façon US. Il faudra gérer votre temps, entre études et loisirs, faire la fête, rencontrer des gens, mais aussi penser à votre carrière...Vous pourrez tout à fait rester concentré sur vos études, ou aussi décider de les bâcler pour faire tout le temps la fête. Vous pourrez même devenir la star du Campus...Attention toutefois : les études coûtent cher et il faudra peut-être songer à prendre un job à temps partiel...Ce Sims-like sortira à la fin de l'année sur PC, via Steam . Une phase de Playtest sera lancée fin mai/début juin.