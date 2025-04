Beneath, le FPS sous-marin façon Lovecraft, dans une nouvelle vidéo

Publié le Mercredi 16 avril 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Poulpe Fiction

Noah Quinn est un vétéran de l'armée. Quand il se retrouve piégé dans les profondeurs de l'océan, et qu'il est assailli par des monstruosités... sa santé mentale vacille...Il est l'heure de flinguer tout ce qui bouge et qui a des tentacules...Petit souci : les munitions ne sont pas illimitées et il faut savoir quand éviter un combat pour survivre...Beneath est un FPS horrifique qui s'insipire des oeuvres de Lovecraft, développé par Camel 101, un studio lisboète. Il est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series, en 2025.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne :