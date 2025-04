Baldur's Gate 3 : la grosse mise à jour avec du crossplay et 12 nouvelles sous-classes

Publié le Mercredi 16 avril 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Du lourd

Barde - Collège de la Séduction

Barbare - Voie des géants

Clerc - Domaine de la Mort

Druide - Cercle des Étoiles

Guerrier - Archer arcanique

Moine - Maître ivre

Paladin - Serment de la couronne

Rôdeur - Gardien de l'essaim

Roublard - Fine lame

Ensorceleur - Magie des ombres

Occultiste - Lame maudite

Magicien - Chantelame

Larian Studios a lancé une toute nouvelle mise à jour pour Baldur's Gate 3. Il s'agit de la mise à jour numéro 8 et elle apporte son (gros) lot de nouveautés.Au menu, du crossplay.Le jeu crossplateformes est désormais possible entre PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Mac.Ensuite, le mode photo.Qu'il s'agisse de phases de gameplay ou de cinématiques, un mode photo permet de capturer les moments préférés, d'éditer les captures et de leur appliquer filtres et autocollants...Enfin, 12 nouvelles sous-classes sont ajoutées :