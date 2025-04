Dune: Awakening repoussé au 10 juin

Publié le Mercredi 16 avril 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Un grain de sable dans les rouages

Initialement prévu pour le 20 mai, Dune Awakening ne sortira finalement pas avant le 10 juin. Rien de bien grave, on parle de 3 semaines et tant qu'il sort avant les vacances d'été, tout va bien. Il est toujours prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.Pour rappel, il s'agit d'un MMORPG qui propose une version alternative des livres et des films de la licence Dune, puisque les Fremens ont disparu et une guerre pour le contrôle de l'épice fait rage. Vous pourrez y créer des guildes, construire des bases, piller des ressources et mener des batailles pour instaurer votre contrôle sur l'épice.Ces 3 semaines supplémentaires sont destinées à peaufiner le jeu, corriger des bugs, enfin bref, le blabla habituel.La bêta fermée se poursuite pendant ce temps, permettant de recueillir encore des infos sur les corrections et améliorations à apporter au jeu.Parallèlement à cette annonce, un livestream a été mis en ligne, présentant en détails le système de combat du jeu. Entre autres.