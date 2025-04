- Survival Machine dÃ©barque le 7 mai

Publié le Jeudi 17 avril 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Living-Mortal Engines

Survival Machine est un mélange de genres qui se déroule dans un monde post-apocalyptique. Vous parcourez le monde à bord d'une plateforme en mouvement, un peu à la manière d'un "Mortal Engines" (le film de 2018).Vous allez devoir construire une base dessus, et au fil du jeu, l'améliorer, construire de nouveaux bâtiments, assurer votre survie et donc vos défenses dans un monde où les zombis sont omniprésents. Il faudra en effet faire face à des hordes de zombies tenteront de vous submerger.Le jeu est jouable en coop. Il vient d'être annoncé pour le 7 mai, sur PC, via Steam . Le jeu est développé par le studio indépendant Grapes Pickers et édité par Games Operators.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne :