- Wizdom Academy sort aujourd'hui

Publié le Jeudi 17 avril 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Harry, me voilà

Développé par Kipwak Studio, Wizdom Academy est un jeu de construction et de gestion dans lequel vous allez devoir développer votre académie de magie. Il sort aujourd'hui en accès anticipé sur PC, via Steam . Il devrait être disponible à 17h, si tout va bien.Dans le jeu, non seulement vous allez devoir développer votre académie de magie, mais surtout, commencer par construire les bâtiments, définir le programme, recruter des professeurs, recruter aussi des élèves, gérer les ressources nécessaires à l'établissement et, bien entendu, oeuvrer pour sa renommée.Des défis vous attendent, des mystères, des expéditions seront à mener... et au final, vous devrez réussir à séparer le bon grain de l'ivraie : les élèves les plus méritants pourront devenir à leur tour professeurs, les plus nuls n'auront qu'à nettoyer les latrines...