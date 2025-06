- Until Then arrive sur Switch

Publié le Vendredi 13 juin 2025 à 10:45:00 par Timothée Chagot

La beauté visuel partout

Until Then, développé par Polychroma Games, arrive sur Switch le 27 juin 2025.Pour rappel, Until Then est un visuel novel en 2.5D en déplacement de côté. Le joueur joue dans la peau de Mark un lycéen ordinaire qui vit sa vis. Du moins, jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un qui va bouleverser la vie de Mark. Des gens vont disparaitre et les souvenirs s'entremêlent. Il faudra découvrir la vérité, là où chaque choix a ses répercussions, pour percer le mystère avant qu'il ne soit trop tard.Mark rencontrera aussi plein de personnages, avec lesquels il pourra communiquer par sms et mails. La communication, ou le silence, altèrera les relations, les résultats des projets, et même déterminer la fin du jeu. Dans ce jeu, la communication est centrale, elle détermine comment le personnage évolue avec son environnement et ses contacts, tout est essentiel pour la fin du jeu.Le jeu est disponible pour l'instant sur Steam.