- Disgaea 7 Complete annoncÃ© sur Nintendo Switch 2 en exclusivitÃ©

Publié le Vendredi 13 juin 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

La totale

Sorti il y a un peu moins de 2 ans, Disgaea 7: Vows of the Virtueless est disponible sur PS4, PS5 et Nintendo Switch. Il vient d'être annoncé sous le titre Disgaea 7: Complete sur Nintendo Switch.La date de sortie n'a pas été dévoilée, mais sachez que dernière ce "Complete" se cache tout un tas de bonus. Tous les DLC et bonus sont inclus et vous aurez en plus une toute nouvelle aventure qui vous enverra visiter les anciens lieux emblématiques des précédents volets de la saga. Cet épisode bonus terminé, vous débloquerez un nouveau personnage : Asagi.Dans ce JRPG, vous découvrirez l'histoire de Fuji, un samuraï paresseux et Pirilika, une adepte du Bushido, obligés de faire équipe contre un régime totalitaire et tyrannique.Un voyage sur fond de rédemption les attend, dans le Royaume démoniaque de Hinomoto, alors que l'époque des guerriers héroïques touche à sa fin.Le jeu est signé NIS America. Il sera distribué par Microids.