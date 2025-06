C'est parti pour le Pokémon GO Fest à Paris !

Publié le Vendredi 13 juin 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

On va tous les pécho

Gros évémement mondial, le Pokémon Go Fest se déroule cette fois à Paris. Et c'est à partir d'aujourd'hui et tout le week-end. Les billets sont en vente via le jeu, dans la boutique, au prix de 27 €.Les joyeusetés se déroulent de 9h à 18h. Principalement au Parc de Seaux, mais pas seulement. Des Promenades spéciales sont organisées dans tout Paris.Dans le parc, vous aurez droit à des rencontres avec les mascottes, des spectacles, des photos de groupe (samedi 12h30 et 17h30), des rencontre avec des artistes, avec des dresseurs connus, avec des influenceurs...Le Parc de Seaux est pour l'occasion entièrement habillé aux couleurs du jeu, avec des installations un peu partout.Plusieurs "Routes Pokémon" guideront les Dresseurs à travers Paris, à la découverte de lieux emblématiques (Bastille, Hôtel de Ville, canal de l’Ourcq, street art du 13e, etc.).Parce que les gens n'ont pas peur du ridicule, et on espère sincèrement qu'il y aura des refus pour mettre un peu d'ambiance, plusieurs demandes en mariage sont prévues en direct sur scène (à 12h30 et 14h30 tous les jours).On va peut-être y aller faire un tour, histoire de vous rapporter quelques photos des festivités.