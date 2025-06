- Atmosfar : un nouveau jeu de survie

Publié le Jeudi 12 juin 2025 à 10:45:00 par Timothée Chagot

Encore perdu dans un monde cosmique

Dans ce jeu, développé par Apog Labs, le joueur sera un voyageur cherchant la vérité sur ce qui est arrivé à sa colonie. Il devra alors s’aventurer sur la planète Tycos, un monde d’île flottante, pour découvrir des artefacts extraterrestres afin d’avoir de nouvelles capacités, armes et outils, et des formes de vie inconnues mystérieuses incluant faune et flore.Il y aura à disposition des Wasps, guêpes en anglais, qui seront vos vaisseaux utilitaires. Un pouvant servir à déployer le campement, à lever des déchets, surveiller le ciel, combattre, etc. Le Cloud Cruiser en revanche, est un vaisseau beaucoup plus grand, servant comme base d’opérations, il sera possible de le customiser, de l’améliorer et de prendre soin des Wasps dans le hangar.Jouable seul ou en coopération a quatre, Atmosfar sortira en Early Access en 2026 sur Steam.