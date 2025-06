- Hotel Galactic : une démo avant l’Early Access

Publié le Jeudi 12 juin 2025 à 10:00:00 par Timothée Chagot

Un hôtel dans le vide sidéral.

2 heures de gameplay

un teaser de l’histoire du jeu

pas de restriction sur la construction de l'hôtel

Rencontre avec de nouveaux personnages

Et du contenu sera disponible en plus lors du Steam Next Fest

Hotel Galactic, développé et édité par Ancient Forge, est un simulateur de gestion d'hôtel. Dans ce jeu il faut rénover un hôtel qui se trouve à la dérivation dans une bulle spatiale. Chaque partie de votre hôtel est personnalisable, il faudra rénover les chambres en fonction des invités, bien organiser les pièces de l'hôtel, pour que les invités et le personnel aient des trajets plus courts et optimiser l’espace. Récolter des ressources dans l’environnement, ça permettra de créer des objets et plats savoureux en utilisant le système de cuisine unique.Inspiré du style des Studio Ghibli, le joueur pourra rencontrer un nombre de personnages conséquents et de personnel tous ayant une personnalité différente et des capacités différentes.Une démo est sortie sur Steam. Au programme :Un événement de communauté est en marche, il faut jouer à la démo sur Steam, laisser un avis, et regarder la progression pour débloquer des contenus en jeu et même ailleurs.Hotel Galactic sortira en Early Access le 24 juillet 2025 sur Steam.