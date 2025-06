Fata Deum : accès anticipé en septembre

Publié le Mercredi 11 juin 2025 à 11:45:00 par Timothée Chagot

Dieu au creux de la main

Fata Deum le nouveau God Simulator, développé par 42 Bits Entertainment, verra les joueurs manipuler les règles, les fidèles, le tissu de la réalité, aider ou torturer les villageois le jour et développer le village et sabotant les villages de Dieux rivaux la nuit.Avec une énorme liberté, que le joueur choisisse la prospérité ou l’obscurité, il ne se contentera pas de lancer des sorts à tout va, il combattra aussi les divinités de la violence, de la tromperie, de la fertilité et du plaisir. Le monde vivant évolue, reflétant les choix que le joueur a pris et l’influence des dieux sur leur peuple. La déesse du Destin quant à elle lancera des défis pour amener le joueur vers l'ascension divine.Fata Deum sera disponible en Early Access sur Steam en septembre 2025.