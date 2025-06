Netherworld Covenant sort prochainement

Publié le Mercredi 11 juin 2025 à 11:30:00 par Timothée Chagot

Souls-like Isométrique

Netherwolrd Covenant, développé par MadGoat Game Studio et édité par Infini Fun, est un jeu d’action rogue like en 3D isométrique basé sur la fantasy noire. Axé sur la précision du combat, offrant une expérience hardcore et stratégique. Le joueur prend la peau d’un rescapé d’une catastrophe qui contrôle la Lanterne du Nether, un artefact reliant le royaume des morts et celui des vivants, pour forger des pactes avec leurs alliés décédés.Le jeu se compose de labyrinthes générés procéduralement. Il est possible d’avoir quatre alliés distincts : Épéiste, Archer, Gardien, et Voleur et de changer de dimensions pour éviter des coups mortels. Il sera possible de forger des armes, de collecter des ressources et rédempter les âmes des camarades.Netherworld Covenant sortira sur Steam le 18 juin 2025, une démo est disponible.