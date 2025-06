Titan Quest II dévoile une nouvelle vidéo de gameplay

Publié le Mercredi 11 juin 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

On a hâte

Nemesis, déesse de la Vengeance, est hors de contrôle et a corrompu les Fils du Destin pour condamner quiconque s'opposera à elle à la damnation éternelle. Et vous faites partie du lot.Vous allez donc prendre les armes et partir à sa recherche pour la stopper. Vous allez affronter des créatures et des Dieux sortis tout droit de la mythologie grecque, traversant villes et déserts, canyons et temples, pour retrouver la déesse.Le premier opus de ce Diablo-like reste un des meilleurs représentants du genre. Cette suite est donc attendue avec impatience par les fans, dont nous faisons partie.Le jeu débarque cet été en accès anticipé sur PC et sortira également plus tard en version finale sur PS5 et Xbox Series.Une nouvelle vidéo de gameplay a été publiée.