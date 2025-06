Scum débarque enfin en version finale !

Publié le Mercredi 11 juin 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

7 ans après sa sortie !

A l'origine lancé pour concurrencer Fortnite, Scum a connu un succès fulgurant... avant de sombrer dans les limbes et se réorienter en jeu de survie...Vous êtes un détenu envoyé sur une île contrôlée par une multinationale qui diffuse à la télé vos aventures. Vous devez survivre face à la nature, face aux autres détenus, face aux méchas tueurs, face à la faune....Vous devrez glaner des ressources, construire une base et l'améliorer... et tuer vos ennemis.Sorti en 2018, Scum est depuis disponible en accès anticipé. On n'y croyait plus, mais les développeurs viennent d'annoncer la sortie de la version finale pour le 17 juin !Trop tard ?