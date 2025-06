(TEST) The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo Switch 2)

Publié le Mardi 10 juin 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Est-ce que ça vaut vraiment le coût ?

Après Breath of the Wild hier, nous avons parcouru la nouvelle version de Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch 2, histoire de voir s'il y a un quelconque intérêt à retourner sur le jeu en raquant un brin, juste pour le voir tourner de plus jolie manière.Et vous trouverez notre réponse ci-dessous.Avec toujours cette question de savoir si le jeu en vaut le coup, le coût, du coup du cou. Couroucoucou.En attendant de nous retrouver tous ensemble sur un véhicule en forme de bite, dans le jeu.Si, si, ne mentez pas, tout le monde a essayé.