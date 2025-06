- Deathground, un jeu de survie face à des dinosaures

Publié le Mardi 10 juin 2025 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Jurassic Death

Dans Deathbound, vous jouez seul ou jusqu'à 4 en coop, dans un Jurassic Parc à l'abandon. Et bien entendu, les dinosaures semblent n'avoir, comme unique mission, que l'envie de vous bouffer.Il s'agit d'un jeu de survie et d'horreur, dans lequel vous allez parcourir les bâtiments, à la recherche de matériel et d'armes, mais aussi et surtout à la recherche d'une sortie...Sauf que cette fois, vous êtes chassés...Développé par Jaw Drop Games, Deathbound est prévu pour cette année, en accès anticipé, sur PC, sur Steam J'espère qu'on pourra sacrifier un pote pour occuper un dinosaure.