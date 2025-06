- Luto : une édition collector spécial PS5

Publié le Mardi 10 juin 2025 à 10:50:00 par Timothée Chagot

Toc Toc Toc

Luto est un jeu d’horreur psychologique à la première personne. Vous incarnerez un personnage incapable de sortir de sa maison. A chaque tentative d’évasion, le joueur tombera plus profondément dans l’inconnu, ou rien n’est-ce qu'il est. Lors de se l’histoire le joueur ressentira la douleur de la perte, l’absence des êtres chers, la dépression.L’édition spéciale Collector contiendra le jeu en physique avec un set de stickers représentant les images du jeu, et un comics qui approfondira l’histoire du jeu.Luto sera disponible le 22 juillet 2025 en digital sur Steam, Epic Games Store, PS5 et XBOX Series. L'édition spéciale PS5 sortira peu de temps après.