- Screamer : le jeu de courses dévoile ses mécaniques de combat

Publié le Mardi 10 juin 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Ça a l'air fun

On vous le rappelle, Screamer est la renaissance d'un jeu datant des années 90. En 1995 pour être plus précis. Il s'agit d'un jeu de courses développé par Milestone, spécialiste du genre, qui est à nouveau à la barre.Encore une fois, c'est un jeu de courses typé arcade, inspiré au niveau de l'univers des mangas des années 80 et 90. D'ailleurs, le jeu est développé en partenariat avec un studio d'animation japonais, Polygon Studios.Le jeu est annoncé pour 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.Une nouvelle vidéo dévoilant les mécaniques de combat, parce qu'il ne s'agit pas simplement de course tranquille, a été mise en ligne.Dans le jeu, le stick gauche dirige la direction tandis que le stick droit gère les dérapages. Un boost de vitesse est aussi inclus.