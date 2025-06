Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 : nouvelle démo (payante)

Publié le Mardi 10 juin 2025 à 11:15:00 par Timothée Chagot

Kickflip dans ta face !

Skateurs jouables : Incarne le Doom Slayer et Revenant, chacun comprenant 2 tricks secrets

Tenues exclusives : Deux looks de folie pour le Doom Slayer

Hoverboard Unmaykr : Une planche futuriste conçue pour déchirer le bitume

Nouvelles musiques dans la bande-son : Des morceaux inédits viennent enrichir une playlist déjà survoltée

Planches et équipements exclusifs : Matos personnalisé pour le Doom Slayer, le Revenant, et le mode Créer un skateur

Objets thématiques exclusifs pour Créer un skateur : Personnalise ton rider avec des articles exclusifs

Activision a sorti une démo pour le jeu d'Iron Galaxy Studios, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. En effet, pour ceux qui ont précommandé le jeu, il est possible de tester les parcs de la Fonderie et de l’Université. Et ceux ayant précommandé la version Digital Deluxe peuvent incarner le Doom Slayer ! Pour ceux qui ont précommandé, ils pourront jouer au jeu 3 jours avant sa sortie et le filtre “Shader Tony - Fil de fer”.Pour rappel, Tony Hawk’s Pro Skater sont des jeux où il faudra faire des figures avec votre skateboard dans diverses cartes pour faire le maximum de points.L’Édition Digital Deluxe inclut :Le jeu sortira sur PC, PS5, XBOX Series, Switch 1&2 le 11 juillet 2025.