Agatha Christie - Mort sur le Nil dévoile une première vidéo

Publié le Mercredi 11 juin 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Une démo est aussi disponible

Le jeu Agatha Christie - Mort sur le Nil sortira en septembre 2025 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Il s'agira d'un jeu d'enquête basé sur l'un des plus célèbres romans d'Agatha Christie, comme son nom l'indique. Le jeu est développé par Microids Studio Lyon.L'histoire est légèrement modifiée par rapport au roman. Se déroulant dans l'Egypte des années 70, il ajoutera des intrigues inédites et une enquête parallèle. La trame principale sera menée par Hercule Poirot, le célèbre détective et l'enquête secondaire par la détective privée Jane Royce, qui voyagera de Londres à Majorque en passant par New York, pour finalement retrouver Hercule Poirot en Egypte, puisque les deux enquêtes se rejoindront.Le jeu reprendra aussi le fonctionnement du premier opus, Le Crime de L'Orient-Express et y ajoutera quelques améliorations (comme la Carte mentale, système de représentation graphique des liens entre les protagonistes et les indices)..Une nouvelle vidéo a été mise en ligne et une démo est actuellement disponible sur PC, via Steam