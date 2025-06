Hela, le nouveau jeu des développeurs d'Unravel se dévoile

Publié le Mercredi 11 juin 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Ça a l'air formidable

Créé par d'anciens développeurs qui sont à l'origine des deux sympathiques (très sympathiques) jeux Unravel , Windup Games développe actuellement Hela, un jeu inspiré du folklore scandinave.Edité par Knights Peak, Hela vous met dans la peau d'une petite souris, compagnon d'une gentille sorcière malade. Le jeu offre une expérience mêlant aventure et détente, avec des énigmes à résoudre, des potions à préparer, et des quêtes à accomplir pour aider la sorcière à se rétablir. De nombreux paysages sont à découvrir, allant des forêts aux lacs, en passant par la montagne. Votre gentillesse aura un impact sur l'environnement et permettra de sauver un monde déclinant.Il sera jouable en solo ou en coop, en local ou en ligne. Il st prévu sur PC, Xbox Series et PS5. Une nouvelle vidéo a été publiée.Un jeu poétique à souhait. La vidéo vous en met plein la vue.