- Daemon X Machina: Titanic Scion s'offre deux nouvelles vidéos

Publié le Jeudi 12 juin 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Deux fois plus de bastons

Daemon X Machina: Titanic Scion sortira sur PC, mais aussi sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Le jeu est d'ores et déjà ouvert à la précommande, même s'il est annoncé pour le 5 septembre.Pour rappel, le jeu vous plonge en pleine guerre entre les humains et des IA corrompues. Les combats se font à l'aide d'armures surpuissantes, des Mechas. Petit souci toutefois : vous êtes un Outer, une race d'humains apparue après la colonisation d'une nouvelle planète, devenue paria après la rupture des relations entre la Terre et cette planète. Et même si vous allez combattre pour sauver l'humanité, pas certain que l'humanité vous soit redevable...Daemon X Machina est sorti il y a 5 ans sur PC et sur Nintendo Switch. Cette nouvelle version est une version améliorée et agrémentée de 57 DLC...Deux nouvelles vidéos ont été dévoilées. Une sur l'histoire du jeu, l'autre sur les armes.