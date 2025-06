(TEST) The Precinct (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mercredi 11 juin 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Good cop, bad cop

J'aurais fait un très mauvais flic. Si, si. Je pense que je n'aurais pas tenu une semaine. Direct suspendu par les boeufs-carottes. Parce qu'on ne met pas de baffe dans la gueule d'un p'tit con qui vient de jeter sa peau de banane dans la nature et qui vous répond que "bah, c'est biodégradable" (véridique) ni d'un gros con qui jette sans bouteille en plastique vide dans les herbes hautes, "parce que ça ne se voit pas" (véridique). Alors qu'il y a des poubelles à proximité.Des baffes dans la gueule, j'ai envie d'en distribuer chaque jour devant l'incivilité et la connerie des gens.Mais quand on est flic, on ne fait pas ce genre de choses. C'est bien dommage.Bref, ce n'est pas un métier pour moi.