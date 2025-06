- Train Valley Origins sort aujourd'hui

Publié le Jeudi 12 juin 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

1 par an ?

Après avoir sorti Train Valley World l'année dernière, en août, le studio chipriote Flamz lance aujourd'hui (ce soir) le jeu Train Valley Origins.Un mignon jeu de trains dans lequel vous devez gérer des voies ferrées. A vous de les créer, de livrer des marchandises en temps et en heure, de développer votre réseau... et plus le temps passe, plus les lignes sont nombreuses, le réseau se complexifie et la gestion des trains est compliquée pour éviter tout accident, tout embouteillage...24 locomotives vous attendent, tout comme une campagne de 40 niveaux et un éditeur de niveau est inclus.Le jeu est édité par Polden Publishing. Il sort sur PC, via Steam . Il devrait être proposé à moins de 20 €.