- Instants : nouveau puzzle game

Publié le Jeudi 12 juin 2025 à 11:00:00 par Timothée Chagot

Scrapbooking et mémoire

Dans Instants, développé par Endflame, le joueur doit mettre en ordre chronologique des photos familiales sur plusieurs générations et découvrir son histoire. Il est aussi possible de décorer les albums photos en faisant du scrapbooking. Chaque photo a un indice sur elle qui indique la photo suivante ou précédentes.Si le joueur a besoin d'aides il peut être aidé par le chat qui lui fournira une aide lors de puzzles difficiles. Lors des phases de scrapbooking il sera possible d'utiliser des arrière-plans, des autocollants, typographies et plus encore. Des options de personnalisation seront débloquées à mesure que le joueur résout les albums.Le jeu est disponible sur Steam et Switch dès maintenant.