(TEST) Date Everything (PC, PS5, XBOX Series, Switch)

Publié le Jeudi 12 juin 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

J’aime mon lit

Timothée est un jeune homme qui n'a pas encore atteint la vingtaine. Passionné de jeu vidéo, il n'a pourtant pas le physique ingrat, boutonneux, qu'on prête généralement, de manière tout à fait clichée, aux nerds. Il est même plutôt mignon, pour tout avouer. Si, si.Bon. Le problème est qu'il est "mignon"... surtout parce qu'il ressemble à un môme de 12 ans. Au sens propre. Son corps a grandi mais il garde une tête de gamin prépubère de bonne famille, avec la petite coiffure qui va bien, raie au milieu.Autant dire que sa vie sexuelle est une misère et que sa seule relation sérieuse à ce jour - et la plus longue - est celle qu'il a eu avec un gant de toilette.Il était donc évident qu'un jeu de rencontre, dans lequel vous allez draguer des objets du quotidien, était fait pour lui.