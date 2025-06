- The First Descendant : nouvelle saison

Publié le Vendredi 13 juin 2025 à 11:45:00 par Timothée Chagot

Fan service.

Sorti en juillet 2024, développé et édité par NEXON, The First Descendant est un RPG d'action en coopératif à la troisième personne, doté de graphismes réalisés grâce à l'Unreal Engine 5. Dans le jeu, les joueurs incarnent Légataires dont l'objectif est de lutter contre les envahisseurs d'origine extraterrestre - les Vulgus qui ont franchi les dimensions il y a plus d'un siècle, apportant avec eux des Colosses dévastateurs et la désolation - afin de préserver l'existence humaine et défendre Albion ainsi que le continent d'Ingris. Les participants exploreront des récits fascinants et renforceront progressivement leurs compétences à travers diverses missions et raids, dans le but de percer le mystère des Légataires. La collaboration est primordiale étant donné que les participants s'associent dans des affrontements stratégiques contre les boss à quatre joueurs, où la coordination et la stratégie sont indispensables. L'acquisition de nouveaux équipements, matériaux et objets lors d'une multitude de quêtes et d'affrontements de boss participera à l'évolution du personnage des joueurs.La saison 3 apporte avec elle Une introduction au noyau d’augmentation des composants externes, des ajustements d'équilibrage, une amélioration des batailles de Purge d'Érosion du Néant et d’Interception du Néant ainsi que des personnalisations et événements sur le thème de l’été.Et pour l'anniversaire du jeu, le Descendant Fest est organisé. Dans la nuit du 1er au 2 juillet à 4h du matin, l'équipe du jeu dévoilera la feuille de route du jeu. Les fans pourront aussi récupérer des produits numériques téléchargeables comme des fonds d'écrans ou d'autres choses.The First Descendant est disponible sur PC, PS4, PS5, XBOX One, XBOX Series.